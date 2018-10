El mejor tradeo para ganar muchas monedas en ´FIFA 19 Ultimate Team´

Cuando empieza una nueva edición de FIFA todos los usuarios quieren conocer la mejor forma de ganar monedas en Ultimate Team para conseguir tener la plantilla de sus sueños lo antes posible sin tener que meter dinero mediante FIFA POINTS en el juego. Hoy os traemos un tradeo muy efectivo para ganar miles de monedas en FIFA 19 Ultimate Team.

De la mano de WhiteBack os traemos un tradeo no muy conocido por los usuarios del videojuego y que haya sido efectivo durante otros años. Os presentamos el mejor tradeo con los One To watch. Estas cartas especiales solo estarán disponibles durante un periodo de tiempo limitado por lo que podemos aprovechar para tradear con ellos