Todo preparado para arrancar la nueva temporada de 'League of Legends'

Llega ese momento del año en el que todo invocador está ansioso: el inicio de la nueva temporada de 'League of Legends', que se producirá el próximo jueves 24 de enero. Este año, de acuerdo con Riot Games, el evento de Temporada 2019 presenta uno de los inicios con más contenido de la historia del juego. Para esta ocasión, también se ha estrenado una nueva cinemática que no dejará indiferente a nadie. Riven, Draven, Sion, Camille o Jhin son algunos de los protagonistas de este vídeo. Valerie Broussard es la artista que pone voz a la canción con el mismo nombre que el vídeo: Awaken.

La presentación de un nuevo personaje como Sylas, las nuevas misiones y recompensas o los cambios que se producirán en las clasificatorias, son algunos de los alicientes de esta temporada 2019. Como siempre, la transición de una temporada a otra supone el reinicio de los puntos de liga en clasificatorias. De este modo, se deberán completar las diez partidas de posicionamiento para lucir liga y división en el perfil. Hasta ahora, durante esos encuentros no se podía saber en qué posición estabas, pero eso cambiará. Este año se recibirá una clasificación provisional tras jugar la primera partida de posicionamiento. Con cada partida ganada los puntos de liga ascienden, mientras que las derrotas no restarán puntos durante estos encuentros de posicionamiento. Sin embargo, esa clasificación provisional no será visible para el resto de los jugadores hasta que no se completen las diez partidas.

Cabe destacar que esta temporada se compondrá de tres splits. Durante el transcurso de un split, se obtendrán puntos de split por cada victoria, que se podrán usar para desbloquear recompensas específicas. Los puntos se restablecen una vez terminado el mismo. No hay interrupción entre un split y el siguiente, y jugar partidas en varios splits hace que las recompensas mejoren. Cada split durará unos tres meses; el primero finalizará a mediados de abril. Además, esta temporada se inauguran dos nuevas ligas: Hierro y Gran Maestro. La primera se encuentra justo por debajo de Bronce, es decir, en último lugar. Gran Maestro se sitúa entre Maestro y Aspirante. Asimismo, cada liga tendrá cuatro divisiones, y no cinco como hasta ahora.

Por último, se está preparando un cambio importante en el modelo de clasificatorias, las clasificaciones por posición. Esto significa que cada jugador tendrá cinco clasificaciones y niveles de emparejamientos. No obstante, hacerlo bien en una posición también implica que mejoren las demás, mediante un efecto de salpicadura de los puntos de liga ganados. Al perder partidas sucede exactamente lo mismo, se pierden puntos de liga en las demás posiciones por salpicadura. Este cambio solo afectará a Norteamérica y Corea durante el primer split. A partir del segundo se implantará en todas las regiones. Un cambio muy importante en el sistema de clasificatorias de 'League of Legends' para una nueva temporada que promete ser apasionante.

