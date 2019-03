La comunidad de League of Legends elige Tristana Diablilla

Hace poco más de tres semanas Riot Games nos sorprendía al anunciar la apertura de una votación para que los jugadores de League of Legends escogieran la nueva skin de Tristana. Aunque no es muy habitual que Riot deje a elección de los jugadores las nuevas skins de los personajes, no es la primera vez [...]