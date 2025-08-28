En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo
La selección española debuta ante Georgia con el deseo de coger buenas sensaciones y sumar un triunfo vital
Ramon Palomar
La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.
La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.
Restan 3.48 para el descanso y de momento, España no ha logrado todavía ponerse por delante...a ver si lo consiguen antes de irse a los vestuarios
Falta en ataque de Shermadini y España recupera el balón.....con tiempo muerto en la cancha, en unas gradas prácticamente vacías....
Otro canastón de Willy que además saca la falta personal de Bitadze......aunque falla el adicional, que lástima!
Canasta de Vitadze, que vuelve a controlar el marcador...28-24
Final de posesión para España, con problemas en su ataque
Sanadze, en los tiros libres para poner por delante a Georgia, 26-24
Va a volver Santi Aldama que llevaba muchos minutos en el banquillo....
Canastón de Willy, que empata de nuevo el encuentro! 24-24
BItadze rompe la igualadad, 24-22...ahora el partido se ha emparejado con España un poco más suelta en ataque
Triple de De Larrea para empatar el partido!!!!
- Acuerdo cerrado: Largie Ramazani será la séptima incorporación del Valencia CF
- Giro radical en el futuro de Uche: La última hora de su salida
- Confirmado: Carlos Soler vuelve a La Liga
- Sergi Canós explota ante los rumores: 'Ya está bien de decir mentiras
- Corberán da pistas sobre posibles cambios en el once para el partido ante el Getafe
- El Valencia, 24 horas pendiente del Leeds por Ramazani
- Otra posible fuga del Getafe: Mayoral puede salir del club
- Ramazani ya está en Alicante y pone rumbo a València