Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo

La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.

La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.

Restan 3.48 para el descanso y de momento, España no ha logrado todavía ponerse por delante...a ver si lo consiguen antes de irse a los vestuarios

Falta en ataque de Shermadini y España recupera el balón.....con tiempo muerto en la cancha, en unas gradas prácticamente vacías....

Otro canastón de Willy que además saca la falta personal de Bitadze......aunque falla el adicional, que lástima!

Canasta de Vitadze, que vuelve a controlar el marcador...28-24

Final de posesión para España, con problemas en su ataque

Sanadze, en los tiros libres para poner por delante a Georgia, 26-24

Va a volver Santi Aldama que llevaba muchos minutos en el banquillo....

Canastón de Willy, que empata de nuevo el encuentro! 24-24

BItadze rompe la igualadad, 24-22...ahora el partido se ha emparejado con España un poco más suelta en ataque