En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: España - Italia, en directo
Una victoria daría a los de Scariolo el billete directo a octavos de final
Marc del Río
La selección española de baloncesto se medirá a Italia en la ciudad chipriota de Limasol, en el cuarto encuentro de la fase de grupos del Eurobasket con el claro objetivo de lograr un triunfo que le dé un billete directo a Riga, capital letona, donde los dieciséis mejores equipos participarán en las eliminatorias directas por el título.
Los hombres de Sergio Scariolo, que defienden el título logrado en el 2022, comenzaron su andadura con una dolorosa derrota contra Georgia (83-69). Sin embargo han sido capaces de enderezar el rumbo a costa de imponerse a las dos selecciones a priori más débiles del grupo C, Bosnia-Herzegovina (88-67) y Chipre (91-47).
Sigue Italia sin anotar, pero no acaba de aprovechar España para ampliar la ventaja. Perdieron el balón los de Scariolo, ataca Italia
ITALIA 0 - 5 ESPAÑA (MIN.3)
Sigue sin anotar Italia, no anota Aldama, aunque coloca un gran tapón el canario sobre Spagnolo
Buen rebote ofensivo de Aldama y segunda canasta de España para el 0-5
Penetración a tabla de Yusta que no entra. Error también de Fontecchio en el triple, Italia sin anotar todavía
Buena recuperación de Aldama, y ahora sí, ¡triiiiiiple de Sergio de Larrea para el 0-3!
Se mantiene el 0-0
No anota tampoco Yusta de tres. Primera personal del partido para Willy
Se queda corto un triple lateral de Joel Parra. No entra tampoco otro triple de Melli
¡Comienza el partido!
Balón al aire, primera posesión para España
Quintetos iniciales
España: De Larrea, Yusta, Parra, Aldama, Willy
Italia: Pajola, Spagnolo, Fontecchio, Melli, Diouf
¡Todo listo para que arranque el duelo!
Sonaron los himnos. Últimos ejercicios de calentamiento y el balón volará al cielo de Chipre
