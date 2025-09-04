Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo

La selección española de baloncesto cerrará este jueves ante Grecia (20:30 horas) su participación en la fase de grupos del Eurobasket aún sin los deberes de la clasificación para octavos de final hechos, objetivo que conseguirá si gana o si Georgia se impone a Bosnia-Herzegovina.

España, vigente campeona, tuvo en la cuarta jornada hasta dos posibilidades de colarse entre los dieciséis mejores que disputarán las eliminatorias en Riga, pero ninguna se concretó tras imponerse Bosnia-Herzegovina al cuadro heleno y perder los de Sergio Scariolo contra Italia en un duelo donde fueron por delante hasta el desenlace del tercer cuarto.

ESPAÑA - GRECIA (16-30) | 2:30 Aquí mete todo el mundo menos España. Triple de Toliopoulos.

ESPAÑA - GRECIA (14-27) | 3:41 La conexión Sloukas-Dorsey es un puñal.

ESPAÑA - GRECIA (14-24) | 4:16 Demasiado individual Aldama, mientras Grecia sigue siendo una ametralladora (9/10 en tiros de campo). Primer tiempo muerto de Scariolo.

ESPAÑA - GRECIA (14-19) | 5:15 Triple de Dorsey desde la esquina. Grecia ha roto la zona española con demasiada facilidad.

ESPAÑA - GRECIA (14-16) | 5:33 Yusta anota uno de los tres tiros libres. España no puede perdonar tanto en los tiros libres.

ESPAÑA - GRECIA (13-16) | 6:05 Demasiado acierto de los helenos en este inicio.

ESPAÑA - GRECIA (13-13) | 6:22 Anota los 3 tiros libres Aldama tras la falta de 'Anteto' en la que el canario se ha hecho daño en uno de sus tobillos.

ESPAÑA - GRECIA (11-13) | 6:35 Triple de Papanikolaou. Grecia castiga cada acción liberada de 2c1 sobre su estrella.

ESPAÑA - GRECIA (11-10) | 6:50 Mucha calidad en ambos aros con las finalizaciones de Papanikolaou y Pradilla.