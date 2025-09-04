Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo

La selección se juega el pase a octavos de final en el que podría ser el último partido de la era Scariolo

Sergio Scariolo da instrucciones durante el partido ante Italia.

Sergio Scariolo da instrucciones durante el partido ante Italia. / Associated Press/LaPresse / LAP

Manel Ibáñez

La selección española de baloncesto cerrará este jueves ante Grecia (20:30 horas) su participación en la fase de grupos del Eurobasket aún sin los deberes de la clasificación para octavos de final hechos, objetivo que conseguirá si gana o si Georgia se impone a Bosnia-Herzegovina.

España, vigente campeona, tuvo en la cuarta jornada hasta dos posibilidades de colarse entre los dieciséis mejores que disputarán las eliminatorias en Riga, pero ninguna se concretó tras imponerse Bosnia-Herzegovina al cuadro heleno y perder los de Sergio Scariolo contra Italia en un duelo donde fueron por delante hasta el desenlace del tercer cuarto.

