Gestos de Lukaku y Achraf Hakim a Christian Eriksen

Casi sin tiempo para asimilar el golpe anímico que supuso el susto que dio Christian Eriksen en el Dinamarca – Finlandia, Romelu Lukaku, compañero del danés en el Inter, se encargó de mandarle todo el ánimo posible haciendo lo que mejor se le da: marcar goles.





Achraf Hakimi dedicates his goal to Eriksen who has number 24 at Inter pic.twitter.com/loWN22OWQW