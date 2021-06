Gerard Moreno habla sobre la titularidad en la delantera de España

Gerard Moreno concedió una entrevista a Mediaset para analizar la situación de la Selección Española y transmitir si existe preocupación ante la latente falta de gol que se vivió el pasado lunes en el debut ante Suecia. Todos los focos apuntaron a Álvaro Morata, quien fue diana de críticas por las ocasiones erradas tanto contra Portugal como frente al combinado escandinavo. Sin embargo, el '9' de España defendió a su compañero y resaltó el trabajo que realizó el atacante de la Juventus con y sin balón. "Creo que no hay que centrarse en eso. Tenemos grandes jugadores, Álvaro nos ayuda mucho y el seleccionador es quien tiene que decidir por el bien nuestro. Lo veo bien, con ganas de seguir ayudando. A pesar de no marcar hizo las cosas muy bien y nos ayudó mucho", afirmó.

Pese a ello, el jugador del Villarreal no pasa desapercibido, ya que entre la afición existe el debate de quién tiene que ser la referencia para la punta del cuadro de Luis Enrique. Sus 30 dianas no han pasado de puntillas y su rendimiento fue uno de los principales artífices del éxito de su equipo. Ante los silbidos que sufrió el '7' de España, Gerard apoyó a su compañero e instó a los seguidores a remar junto al equipo sin discrepancias. A mí no me gustan los pitos a Álvaro, menos aún cuando podemos vivir una Euro con nuestra gente. Tenemos que estar todos juntos y a partir de ahí quitarnos la presión de encima", dijo el delantero, quien aprovechó para agradecer el apoyo que recibe siempre. "Tengo que agradecer el cariño que siempre recibo. Me gusta, pero lo importante es la Selección. Si tenemos la suerte de salir al campo hay que sumar tanto fuera como dentro. Hay un buen ambiente y somos un gran grupo", explicó.

Por último, habló sobre el estado del césped de La Cartuja y reconoció que les perjudicó al ser un equipo que mima el balón. Sin embargo, no echó toda la culpa al terreno de juego por el empate. "No empatamos por el césped, pero pacticamos un juego de posesión. Esperemos que el césped en los dos partidos que queden esté mejor. Le perjudica más a España que al rival, dominamos mucho el partido y nos interesa que esté bien. Sin embargo, si hubieramos marcado no habría existido este debate", finalizó.