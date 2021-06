Ferran abre la puerta a un regreso al Valencia CF en el futuro

Ferran Torres ha crecido en todos los sentidos durante esta 20/21. El subcampeón de Europa y vigente campeón de la Premier League con el Manchester City pasó revista en Radio MARCA y analizó su situación personal, así como la situación de la selección española, que empató 0-0 ante Suecia en su debut en la EURO, o su pasado como valencianista.

En clave selección, el principal asunto de la entrevista en 'A Diario', Ferran restó importancia al empate sin goles de la selección ante Suecia (0-0) en el debut de la Eurocopa 2020. "Son rachas", dijo. De igual modo, tampoco se preocupó por las críticas que llegaron al equipo tras el primer resultado del torneo. "Es parte del fútbol. Sabemos manejarlo y sabemos que son cosas que pasan cuando los resultados no salen. Son más cañeros en España y en València. En Manchester no tanto".

Eso sí, a nivel personal se mostró satisfecho después de haber vivido un año de muchas emociones. "Ha ido todo muy rápido. No eres consciente hasta que pasa un tiempo. He tenido un año muy loco, con títulos en el Manchester City y ahora en la Eurocopa".

Cuando le cuestionaron sobre los vaivenes de la Roja, recordó grandes partidos del pasado, como aquella goleada 6-0 ante Alemania. "Sabemos a qué queremos jugar. el rival también está ahí. Ante Suecia nos fuimos con sensación agridulce, pero hay que quedarse con las cosas buenas porque hicimos un gran partido. seguimos igual de unidos para que el empate se convierta en victoria".

También es cierto que ante Suecia, España fue muy superior pero faltó el gol. "Tuvimos ocasiones. Es verdad que a veces el balón entra casi sin querer y otras que no hay manera. Estamos teniendo ocasiones y hay que tener tranquilidad", indicó.

Por último, Ferran expresó su descontento con los pitos que la afición le 'dedicó' a Morata tras sus fallos ante Suecia. "Sentí que los pitos eran también para mi. Por mi actuación. Cuando pitan a uno, pitan a todos. Somos un equipo. Cuando las cosas van mal te van a criticar y cuando van bien no se acuerdan de lo que hiciste mal. A mi no me afectan las críticas. Cuando te pitan es una motivación para darle la vuelta a la situación", expresó.



El día a día en Manchester

Ya en clave rutina, Ferran hizo también balance del primer curso con Pep Guardiola en el Etihad. "Guardiola es un friki del fútbol. Está 24/7 pensando en el fútbol. Me ha ayudado mucho", indicó sobre su primera toma de contacto con el equipo y con su nuevo preparador.

"Me puso en una posición diferente y me ha ayudado mucho. Llevo un año con él y solo tengo palabras de agradecimiento. Tengo 21 años y mucho que aprender. Me ha ayudado mucho", reiteró.



Salida de Mestalla

El joven atacante fue claro al referirse al Valencia CF, club desde el que partió rumbo a Manchester el pasado verano. Su salida de Mestalla fue dura, así lo reconoce. "Fue una salida dura. Me dolió a mi y a mi familia", expresó. "No es plato de buen gusto salir como salimos, pero el Valencia CF es mi casa y ojalá en un futuro pueda volver", indicó.