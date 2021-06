El extremo de la selección española, Pablo Sarabia, ha defendido al equipo tras las duras críticas del exjugador Van der Vaart en una entrevista para Radio MARCA: "Se equivoca con sus declaraciones. Más él, siendo futbolista... Ha sido una cagada lo que ha hecho, pero el único recuerdo que tengo de eso es el Mundial del 2010, en el que él no sale muy bien parado porque nosotros nos llevamos la final".

El jugador del PSG, que no tiene asegurada su continuidad en la capital francesa, ha insistido en que el neerlandés se ha equivocado de forma clara y confía en el equipo: "Opinar es gratuito. Es verdad que no me gusta que una persona que sabe lo que es el fútbol valore de esa forma a un equipo. Estamos motivados y con muchas ganas de que llegue el partido ante Eslovaquia para ganar y volver a enganchar a todo el mundo".

El madrileño tiene muy claro que una victoria en la última jornada cambiaría el estado de ánimo de todos: "No estamos viviendo una situación del todo positiva. Si hubiéramos ganado uno de los dos partidos se hubiera visto todo de otra forma. Lo que hay que hacer es ganar el miércoles para olvidarse de todo. Del césped, de las situaciones externas... Todos tenemos que ser uno y positivos".