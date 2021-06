España logró, este miércoles, el pase a los octavos de final de la EURO tras golear 0-5 ante Eslovaquia. Fue un día 23, una jornada que sirvió para que Cañizares recordara a Santi, su hijo fallecido en 2018. El exportero hizo una analogía tras el pase de la Roja a la siguiente ronda. Su hijo se marchó del mundo un día 23 y él sabía que algo bueno sucedería con la selección por la vinculación emocional que había entre Santi y la selección.

Su intervención fue en Tiempo de Juego y la revelación de Cañizares dejó a los contertulios con el "alma temblando". "Lo que pasa siempre los días 23 es bueno. Y si es con la selección española, será siempre bueno, porque en los últimos meses estuvo siempre con su camiseta puesta y se marchó con ella", afirmó.

Eso sí, el portero no lo contaba con una anécdota triste, sino que prefería recordar a su hijo Santi con la imagen de apoyo que transmitía a la selección y su amor por el fútbol, el deporte de su vida. El exvalencianista explicó esa especie de "ayuda espiritual" de Santi. "No es nada triste, es algo que viene pasando los días 23", dijo. Y es que su padre le regaló una camiseta de la Roja en Navidad y el pequeño no se la quitaba nunca durante aquellos meses tan complejos.

"Por eso yo sabía que no tendríamos ningún problema hoy. Él se marchó en marzo y el regalo de navidad fue esa camiseta, no se la quitaba nunca, todo el día puesta. Y se marchó con ella", comentó Cañizares, que incidió en que no era nada triste. "Te tendría que haber dejado bien tranquilo, como he venido yo".