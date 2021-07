El seleccionador Luis Enrique ha explicado sus sensaciones en la previa del partido de semifinales de la Eurocopa ante Italia. "Llegamos muy confiados y con margen de mejora. Decir quién es favorito me parece muy atrevido. Tengo recuerdos maravillosos de Italia, no solo en los futbolístico. Es un país al que amo, en el que pude trabajar, y siempre que nos enfrentamos a ellos es un placer”, ha dicho. En lo referente al grupo y el trabajo que están haciendo sus hombres en este torneo, el asturiano pide esperar porque la selección está todavía en semifinales y no ha ganado nada. “Pedir la nota cuando estás haciendo el examen, es casi mejor esperar a que acabe el examen y ver qué nota sacamos. Aunque hubiéramos perdido en los penaltis ante Suiza, este equipo está de sobresaliente. Estamos en la última página del examen y no queremos saber la nota hasta el final”, ha explicado.