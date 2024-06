El síndrome de las bajas de última hora: de De Jong a Pavlovic

Países Bajos ha perdido de dos jugadores de golpe después de haber dado la (teórica) lista definitiva de los 26 convocados para la Eurocopa el pasado lunes. Esas listas nunca son definitivas. Siempre aparecen eventualidades, lesiones, enfermedades y malas previsiones de última hora después de que los seleccionadores, que generalmente llaman a más futbolistas de los necesarios, tengan que reclutar a uno de última hora para sustituir al caído de turno. Tienen tiempo hasta la víspera del primer partido.

El último ejemplo ha sucedido con Alemania. A dos días del debut en la Eurocopa, con el partido inaugural frente a Escocia, ha tenido que dejar la concentración Aleksandar Pavlovic, un chaval de 20 años que apareció en el Bayern a principios de año, que era uno de los nuevos de la convocatoria y que debutó el reciente 3 de junio como suplente. Imaginen el drama. Una infección de amígdalas le ha privado de su primer gran torneo y jugando en casa.

Un contratiempo doloroso como el que le sucedió a José Luis Gayà pocos días antes del Mundial de Qatar. Se lesionó en el tobillo derecho en el amistoso frente a Jordania previo al viaje a Doha, y ante los dís de baja que le pronosticaron Luis Enrique decidió convocar en su lugar a Alejandro Balde, que estaba en Sevilla con la sub-21.

Nagelsmann convoca para relevar a Pavlovic (20 años), su último debutante, a un veterano como Emre Can (30), al que nunca había llamado.

De joven a veterano

Florian Wirtz, la revelación de la temporada con el Bayer Leverkusen, compañero de generación (21 años) corrió a consolarle. Una lesión le privó a él de integrar la selección alemana en el Mundial de Qatar. "Fue un gran revés para mí", comentó con empatía hacia Pavlovic, con la ilusión redoblada de lograr el objetivo que se le escapó entonces a él y ahora a su colega.

El objetibo que ha reaparecido para el relevo de Pavlovic. Julian Nagelsmann ha convocado al experto Emre Can, que seguramente había maldecido al técnico por no haberle llamado antes. Es el capitán del Borussia Dortmund. No entró en la lista inicial de 27 que comenzaron los entrenamientos. El sobrante fue el cuarto portero.

"Quería un futbolista que hubiera jugado muchos partidos y sepa manejar la presión. Emre se ajusta al perfil y ahora podemos utilizarlo", argumentó Nagelsmann, que nunca le había convocado desde que asumió el cargo en sustitución de Hansi Flick, el nuevo entrenador del Barça.

Doble palo para Koeman

Ronald Koeman, en cambio, se quedó sin dos futbolistas el lunes. Frenkie de Jong, que había sido convocado sin tener el alta médica, con la esperanza de que se recuperara a tiempo, no la recibió de los médicos. Vieron un riesgo alto a una posible recaída. Y Koeman no quería cometer el mismo error del que acusó al Barça, cuando lamentó que precipitaran su reaparición el 21 de abril por la importancia del clásico, sin que el mediocampista se hubiera restablecido del mismo percance del 3 de marzo.

A la sensible despedida de De Jong, Koeman tuvo que oficiar además la de otro centrocampista. Teun Koopmeiners tenía una lesión en la ingle. Un solo futbolista tratará de cubrir el vacío. Un lateral izquierdo. Koeman solo convocó a Ian Maatsen, del Borussia Dortmund, y que había figurado en la prelista de 30 futbolistas original. Alegó Koeman que el defensa ha estado activo hasta el pasado fin de semana, mientras que otros hipotéticos recambios andaban ya de vacaciones.

El accidente de Sadilek

Hay casos peores. Lo son cuando pertenecen a la categoría de extrafutbolísticos. Michal Sadilek, centrocampista de la República Checa, se cayó dando un paseo con sus compañeros, cerca de la estación de esquí de Schladming, en Austria, durante la concentración previa antes del viaje a Alemania.

Conducían triciclos motorizados, publicó un diario checo, después de que un portavoz de la selección mencionara un "accidente ciclista". Al parecer, Salidek chocó con un bache. Hasta el lugar tuvo que desplazarse una ambulancia y a Sadilek le aplicaron varios puntos de sutura, afirmaba el diario Sport checo. No se ha anunciado aún el nombre del sustituto.

Tampoco se sabe si Bélgica elegirá a uno para Thomas Meunier, si no acaba de recuperarse de la lesión muscular que se produjo en el amistoso del sábado por la noche. El cuadro tricolor tiene dos defensas más en la enfermería, Jan Vertonghen y Arthur Theate.

Drama en Polonia

Polonia anda en vilo con Robert Lewandowski, con semejante percance muscular, en el amistoso Polonia-Turquía del lunes. Las primeras informaciones le daban por descartado para el estreno ante Países Bajos del domingo. Poco antes se había lesionado otro delantero, Karol Swiderski, al celebrar un gol.

El sábado habían despedido a Arkadiusz Milik, el delantero de la Juventus de Turín por una lesión en la rodilla en el amistoso del viernes por la noche en el que Polonia ganó a Ucrania.