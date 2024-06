¿Qué ha cambiado España en la Eurocopa?

España ganó a Italia, con un gol en propia de Calafiori e incluso pidiendo la hora. Después de esa frase todo lo que viene después parece no tener sentido pero lo tiene. El partido de España fue perfecto. De principio a fin. El único ‘pero’ está en las ocasiones falladas pero incluso en ellas se adivina un trabajo perfecto para encontrar espacios y para generar situaciones de gol como hacía tiempo que la selección no tenía. Con el 1-0, la Roja está en octavos y como primera de grupo, incluso a la espera de un partido por disputarse. Después llegarán las eliminatorias y en cualquier momento se puede caer eliminado, pero la realidad es que hacía tiempo que España no jugaba tan bien al fútbol. ¿En qué ha impresionado España?

La selección venía de hacer una buena Eurocopa en 2020, donde incluso pudo eliminar a Italia en semifinales, pero nunca jugó tan bien como en esta Euro de Alemania. Y el Mundial de 2022 fue el momento de tocar fondo. Contra Marruecos, España confirmó todas las malas sensaciones que vivió el bloque después de aquel triunfo sobre Costa Rica que engañó a propios y extraños. Incluso al propio Luis Enrique. El técnico del Paris Saint Germain solo tenía a un jugador en ese equipo que era el mejor del mundo en su posición: Rodri Hernández. Y el pivote curiosamente no jugó en su posición, sino que lo hizo de central. A partir de ese contexto se explica todo lo que sucedió después.

Los laterales han sido otra de las claves de un equipo que sufría atrás con un Jordi Alba en la recta final de su carrera y un Marcos Llorente fuera de posición más allá de etapas muy concretas en el Atlético. Con Carvajal y Cucurella, España ha dado un paso al frente. En campo rival, pero sobre todo en campo propio. El lateral del Madrid está en uno de los mejores años en su carrera y el del Chelsea, que no arrancó la 2023/24 nada bien, lleva tres meses a un nivel alto. La prueba está en su partido contra Italia. De matrícula de honor. Y si la banda ha mejorado en defensa, en ataque el salto de calidad es de otra dimensión. Lamine Yamal y Nico Williams han dado una marcha más a la selección, que ha pasado de especular con balón a jugarse continuamente el uno contra uno. El del Barcelona dio una exhibición ante Croacia en el segundo tiempo y el del Athletic le explicó a Di Lorenzo qué tipo de extremo es. El mundo en general ha conocido a uno de los grandes talentos de Europa.

En el centro del campo también ha habido dos futbolistas que han ‘resucitado’. A distintas escalas. El primero de ellos es Fabián, más cerca del nivel del Napoli, no por posición o rol sino por importancia, que de lo que ha ofrecido en el PSG. Sus dos primeros encuentros son exquisitos. Y lo que hizo contra Italia una puesta en escena de jugador ‘top’. Por su parte, Pedri ha recuperado el ritmo y la influencia de su primer año. Este curso ha ‘vivido’ lesionado por muchos motivos pero su implicación debe estar fuera de dudas. Con el Barcelona y con España. Y eso se está viendo en la Eurocopa de Alemania, donde es uno de los que más kilómetros hace y donde su presión es fundamental.

Más allá de todos ellos, Laporte, apuesta del técnico, ha demostrado ser el mejor central en estos momentos de un equipo que contra Croacia sí mostró debilidades en esa parcela. Morata sigue dándole mucho a la Roja y su primera parte contra Italia es fantástica. El único problema es lo que se ha visto cuando De la Fuente ha necesitado tirar de banquillo. Apenas Ayoze ha mostrado cierta pegada más allá de fallar sus ocasiones.

El ambiente

Las palabras de Nico Williams, uno de los mejores del partido contra Italia, demuestran que el equipo quiere hacer algo importante. «Nos ha salido el partido redondo. El equipo ha trabajado como animales. Es lo que estábamos buscando, encontrar sensaciones y ya contra Croacia demostramos que teníamos ganar de hacer algo grande en esta Eurocopa», aseguró el extremo, quien se deshizo en elogios con Cucurella. «Esto es parte de él, me ayuda mucho en el campo y el míster me pide que encare, que sea yo mismo y lo he vuelto a demostrar», sentenció. En definitiva, España tiene todo para poder salir de la Eurocopa de Alemania con el título o al menos competir por él. Puede pasar cualquier cosa pero al menos Luis de la Fuente ha conseguido que los jugadores vuelvan a formar esa pequeña familia que puede dar éxitos.