Siempre hubo clases. Tanto la mayoría de árbitros como de Comités disciplinarios no juzgan igual la misma jugada o infracción si el que la hace es fulano o mengano. No es lo mismo sancionar en F1 a Hamilton o Verstappen que a Sainz, por ejemplo. En la NBA ya saben que hay intocables como Lebron James y en el fútbol otros como Messi. Son estrellas y existe cierto deber injusto (merecido o no), de proteger más a unos que a otros. También ocurre en esta Eurocopa 2024.

El caso es que Jude Bellingham podría haberse metido en un lío. El inglés marcó un golazo de chilena para clasificar a Inglaterra para octavos de final de la Eurocopa 2024 ante una Eslovaquia que fue superior y mereció el pase. La ley del fútbol dicta que no siempre gana el que se lo merece, ni mucho menos. En un momento de efusividad, o lo que sea, Bellingham realizó un gesto obsceno hacia el banquillo rival. Se llevó la mano a la boca y acto seguido a sus genitales, mandando cierto mensaje.

La joven estrella, consciente de que hay millones de ojos puestos en todo lo que rodea al fútbol incluso sin estar el balón en juego, no tardó en maquillar la situación y afirmar que era un gesto para unos amigos de la grada. “Un gesto de broma interna hacia algunos amigos cercanos que estaban en el partido. No tengo más que respeto del juego de Eslovaquia esta noche”, escribió en sus RRSS.

Vídeo del gesto obsceno de Bellingham

¿Habrá sanción para el inglés?

Seguramente la excusa sea una historia inventada para eludir una sanción que podría acarrear un par de partidos y ahora la pelota está en manos del Comité de turno. ¿Harán como que se creen la versión posterior del inglés o le sancionarán? Sea lo que sea, ¿ocurriría lo mismo con un jugador menos conocido de Georgia o Albania? Lo primero, lo sabremos muy pronto.

Vídeo del gesto obsceno de Bellingham que le podría suponer una dura sanción / SD