Jon Uriarte contra la RFEF: "No ha sabido proteger a Nico Williams"

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha lanzado un mensaje institucional contra la RFEF, antes de que se produjera la presentación de Álvaro Djaló y Andoni Gorosabel. El motivo de este mensaje tan contundente ha sido la insistencia y el bombardeo de preguntas al que ha estado sometido Nico Williams durante la concentración de la Eurocopa, con la finalidad de conocer el club al que pertenecerá durante la siguiente temporada.

"Ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control, cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que no ha sabido protegerle", ha expuesto Jon Uriarte.

De esta misma manera, el presidente del club bilbaíno ha demostrado no estar de acuerdo con la posición de los clubes interesados ni con la declaración de Laporta, presidente del FC Barcelona, quién mostró interés por el jugador: "Hoy por hoy, podemos afrontar el fichaje de Nico Williams económicamente hablando. Nico Williams me gusta, y mucho". Jon Uriarte no se ha quedado atrás y ha respondido de manera cortante: "El respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental, o así lo concebimos desde el Athletic Club, que no tiene como fórmula someter a una presión pública a jugadores con contrato en otros clubes para tratar de incorporarles".

El Athletic tiene equipo para la 24-25

Uriarte ha dejado clara su postura por el jugador: "El Athletic Club está capacitado económica, social y deportivamente para mantener en su estructura a futbolistas de la talla de los nombrados, incluido Nico Williams". Y añade un mensaje de calma para los aficionados del club, dando por hecho que habrá equipo para aspirar a todo la siguiente campaña: "El Athletic aspira a lo máximo, sin límites. Estamos demostrando que tenemos un proyecto atractivo y ganador para nuestros futbolistas y entrenador. La prueba es que hemos renovado recientemente a dos de nuestros internacionales, Simón (2029) y Vivian (2031), Nico firmó el año pasado hasta 2027, y también se han comprometido durante varias temporadas jugadores codiciados como Sancet, Prados, Julen Agirrezabala, y Paredes, por poner algunos ejemplos.

🎙️ Mensaje institucional de Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, sobre todo lo sucedido con Nico Williams en las últimas semanas.



"Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic Club, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma… pic.twitter.com/iAhRQDoe8G — Athletic Club (@AthleticClub) July 11, 2024

Mensaje completo

