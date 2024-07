Lamine Yamal nombrado próximo Balón de Oro según Google y la IA

La victoria de la Selección Española frente a Francia en el partido de semifinales ha acabado por desatar la locura por La Roja en las búsquedas de Google España, con un nombre propio que destaca por encima de todos: Lamine Yamal.

El joven atacante del FC Barcelona se ha convertido en la estrella de la Eurocopa y ya hay quien sueña con verle levantar el Balón de Oro, pasando por delante a otras estrellas europeas como Mbappé, Bellingham, o el propio Cristiano Ronaldo.

Según un estudio realizado por la agencia de marketing digital especializada agenciaSEO.eu, hasta 785 personas de promedio en España han hecho la búsqueda concreta de “Lamine Yamal Balón de Oro”, por 580 que han hecho lo propio con Jude Bellingham, 270 con Kylian Mbappé, o 200 para Cristiano Ronaldo. Si hablamos de estrellas europeas sería el ganador del galardón a día de hoy, tal y como muestran herramientas como Ahrefs. Este repunte es una muestra más de que Rabiot y Alemania no conocían estos datos.

Un Lamine de récord en todos los sentidos

Una vez superados los logros de ser el jugador más joven en marcar en la Eurocopa, el más joven en jugar las semifinales de un gran torneo o ser el MVP más joven de la Euro, el mejor regalo para el atacante -que cumple 17 años el sábado 13 de julio-, será, sin duda, poder levantar el trofeo en El Olímpico de Berlín el domingo 14.

El informe muestra que el hype está más que creado con el ‘19’ de España. Y aunque Messi ya lo vaticinó y la famosa foto viral que está dando la vuelta al mundo, la inteligencia artificial vaticina un incremento de 300.000 búsquedas mensuales del nombre de Lamine Yamal en los próximos meses.

Y es que ahora todos quieren saber sobre él. La herramienta Ahrefs atribuye búsquedas de todo tipo sobre el extremo español:

Familia: ‘de dónde es el padre de Lamine Yamal’ (8.100 búsquedas mensuales), ‘Lamine Yamal padre’ (2.900), ‘Lamine Yamal madre’ (800), ‘Lamine Yamal hermanos’ (600).

Curiosidades: ‘estadísticas de Lamine Yamal’ (6.700), ‘cuánto cobra Lamine Yamal’ (6.400), ‘edad Lamine Yamal’ (3.500).

También hay lugar para los fans de los videojuegos: ‘Lamine Yamal fifa 24’(2.900), ‘Lamine Yamal ea fc 24 (650); o quienes ya piensan en su próximo equipo Fantasy para La Liga y buscan ‘Lamine Yamal fantasy’ (560).

El morbo con Yamal también está servido en Google. ‘Sueldo de Lamine Yamal’ (1.100), ‘novia de Lamine Yamal (250), o ‘Lamine Yamal sueldo’ (90), son algunas de las preguntas que más se hacen los internautas españoles.

Lamine arrastra fama también a quienes hablan de él. El mismo estudio ha analizado las tendencias de búsqueda en Google Trends de todos aquellos que han cuestionado su aportación. El último, Adrien Rabiot.

Una Selección Española con muchos nombres propios y un grupo sólido

No sólo Lamine Yamal está en la mente de los españoles, hay otros nombres que también están triunfando en Internet. “Cucurella, Cucurella, he eats paella, he drinks Estrella”.

Marc Cucurella, el rey de los memes, empezó el año con 7.000 búsquedas mensuales para ‘Cucurella’, y se estima que acabe la Eurocopa con más de 23.000 consultas de media en ordenadores y dispositivos móviles en España.

Otros nombres propios como el del capitán Álvaro Morata, han duplicado búsquedas. De 41.000 en mayo tras acabar La Liga, a más de 87.000 en junio con la Eurocopa en marcha.

Álvaro Morata, durante el calentamiento del partido de España ante Alemania / Pablo Garcia/RFEF

Lo mismo sucede con nuestro entrenador. El trabajo de Luis de la Fuente no está pasando desapercibido y ya se ha ganado el corazón de los pocos españoles que no acaban de confíar en él. Desde antes de empezar la competición al punto que estamos ahora en la Eurocopa ha pasado de ser buscado 12.000 veces a cerca de 47.000.

Pero si realmente hay una búsqueda que se lleva la palma es la del equipo en sí, la que nos une a todos los españoles por encima de las individualidades: la Selección Española.

El estudio determina que de las 48.000 personas de media que buscaban ‘Selección Española’ en Google en mayo, se han transformado en 388.000 búsquedas en junio. Incluso hay quienes quieren el pack completo y esperan hacerse con la equipación. ‘camiseta españa eurocopa 2024 comprar’ llega en junio a más de 2.600 búsquedas en Google por las 500 de mayo. Se han multiplicado por cinco las ganas de tener la elástica oficial.

¿Nos vamos a Berlín? No quiero reproches

Si el equipo es un 10, como afición no nos quedamos atrás y así lo reafirman los datos. Desde el inicio de la Eurocopa, las tendencias de búsqueda de Google en Google Trends sitúan en más de un 120% el aumento de las consultas relacionadas con vuelos a la capital alemana.’Viajar a Berlín’ ha pasado de 200 búsquedas de promedio en mayo a 400 en junio; o términos como ‘hoteles en Berlín’ de 400 a 550.

Aunque son las últimas horas las que se han llevado la palma y así lo muestran las tendencias de Google. Los españoles estamos rompiéndonos la cabeza para ver de qué manera podemos irnos a Berlín este domingo.

Lamine Yamal, Balón de Oro para Google España / Ahrefs

Y aún los hay con esperanzas incluso de poder entrar el campo en la final. Más de 2.000 personas de media han buscado en junio ‘entradas eurocopa’. Una dato que se duplica con búsquedas relacionadas ‘entradas final de la eurocopa 2024’, ‘comprar entradas final eurocopa’, ‘entradas eurocopa 2024’, ‘comprar entradas eurocopa 2024’, precio entradas eurocopa 2024’.

Ahora solo queda seguir haciendo números hasta el domingo y esperar que la copa venga para España después del partido contra Inglaterra.