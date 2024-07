España se enfrenta al "gafe" de Harry Kane

Harry Kane, el jugador inglés al que parece que el fútbol le ha lanzado una maldición. El delantero (28 de julio de 1993) está a punto de cumplir 31 años y aún no acoge ningún título en su trayectoria como futbolista de élite. La mayor parte de la trayectoria de Kane ha tenido lugar en el club inglés, Tottenham Hotspur. El primer paso como profesional lo alcanzó en su debut como cedido en el Leyton Orient de la tercera categoría inglesa en la temporada 2010/11.

Kane recorrió las tres categorías inglesas más importantes a lo largo de tres temporadas consecutivas. Jugó para el Millwall de la segunda categoría en la 2011/12 y luego hizo su debut en la Premier League con los "Spurs" la siguiente campaña antes de pasar el resto de la temporada 2012/13 con el Norwich y el Leicester (ambos de la segunda categoría).

Máximo goleador

La aparente "historia interminable" de Kane con el conjunto londinense duró 10 temporadas completas, desde 2013 hasta 2023, donde se forjó como una pieza clave y leyenda del Tottenham, con unos números y estadísticas que pocos delanteros han podido alcanzar. El inglés suma 351 goles durante toda su carrera, de los cuales, 280 fueron en Londres, hito que le ha convertido en el máximo goleador de la historia del club, pero también de la Premier League hasta en tres temporadas: 2015/16 (25 goles), 2016/17 (29 goles) y 2020/21 (23 goles).

Sin embargo, pese a la ayuda desmesurada de Kane, nunca ha podido levantar un título con el Tottenham, aunque sí ha quedado cerca de conseguirlo. Fue subcampeón de la Premier League con el club inglés en la campaña 2016/17,subcampeones también en la Champions League de 2019 contra el Liverpool y de la Carabao Cup de 2015 y la de 2021.

Bayern Múnich

El Bayern Múnich consiguió fichar al delantero inglés el pasado verano y su temporada no ha dejado nada que desear, excepto una cosa; no ha conseguido ningún título con el conjunto alemán. En el primer partido que disputó con el Bayern perdió la final de la Supercopa alemana 3-0 contra el Leipzig, además, los bávaros se eliminaron en 1/16 de la Copa contra un equipo de la tercera división, el Saarbruken. Sin embargo, lo más destacado, y que parece ser obra de la maldición de Kane, ha sido no ganar la Bundesliga, la cual lleva consiguiendo el Bayern de Múnich 11 años consecutivos.

A pesar de todo, la temporada del futbolista ha sido para enmarcar. Ha sido el máximo goleador del equipo alemán, con 36 goles en Bundesliga y 8 en Champions.

Selección de Inglaterra

El debut de Harry Kane con la selección absoluta de Inglaterra fue hace casi 10 años, el 27 de marzo de 2015, y consiguió marcar su primer gol con la selección en tan solo 79 segundos. Desde entonces, el capitán inglés ha ido batiendo récords, convirtiéndose en el máximo goleador de su selección con 66 tantos anotados en 97 partidos. Ha jugado dos Eurocopas y dos Mundiales, pero como le "prohíbe" su gafe, no ha levantado nunca un título. Los ingleses perdieron en las semifinales del Mundial de Rusia 2018 frente a Croacia. También perdieron la final de la Eurocopa 2021 cayendo en penaltis ante Italia y no consiguieron oponerse a Francia en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Este domingo, frente a España, tiene la oportunidad de conseguir su primer título, aunque quizá la maldición vuelva a aparecer.