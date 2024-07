Southgate abandona la selección inglesa

Gareth Southgate deja de ser seleccionador inglés. La federación inglesa ha comunicado que Southgate deja su rol como entrenador del combinado nacional inglés. El inglés se marcha tras alcanzar en dos ocasiones la final de la Eurocopa, en 2020 y 2024, aunque sin haber logrado levantar ninguna. Sus verdugos fueron Italia en 2020 y la selección española este último domingo en Berlín, en la Euro de 2024.

El exseleccionador inglés se marcha rodeado de críticas por el rácano juego que ha impartido su selección pese a llegar a la final del torneo, el inglés ha sido criticado por no saber explotar todo el talento que disponía. La selección inglesa ha necesitado de varios milagros para lograr avanzar de ronda como en octavos de final con la chilena de Bellingham en el descuento.

Southgate grita al final del encuentro con Países Bajos. / La Presse / AP

Southgate llevaba como seleccionador desde 2016

El que fuera jugador del Aston Villa, entre otros, llegó al cargo el 28 de septiembre de 2016 desde el combinado nacional sub 21. El británico ha dirigido un total de 102 encuentros llegando a ganar en 64 partidos, empatando en 20 y perdiendo en 18 de ellos. Durante su andadura ha convocado a 99 jugadores diferentes. "Ha significado todo para mí, y lo he dado todo" ha comunicado Southgate tras dejar de ser entrenador de Inglaterra. El inglés tenía contrato hasta diciembre de 2024.

¿Quién podría ser su sustituto?

Tras la salida de Southgate la selección inglesa debe buscar un nuevo entrenador. La FA podría haber empezado ya la búsqueda y, según 'The Times', Eddie Howe podría ser el que llegara a ocupar el cargo como nuevo seleccionador inglés. Por otra parte, 'The Telegraph' menciona la posibilidad de que técnicos como Graham Potter o Lee Carsley (entrenador de la sub 21) se hagan con el cargo.