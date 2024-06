La selección española se divierte al ritmo de Pedri en Son Moix

La selección española se ha divertido a lo grande en Son Moix con un gran triunfo ante Irlanda del Norte (5-1). Sería una temeridad sacar muchas conclusiones de un encuentro frente a un adversario tan débil, pero el combinado nacional se ha dado un baño de autoestima justo antes de iniciar la Eurocopa el próxima sábado ante Croacia en Berlín (18 horas). El doblete de Pedri, que ha cuajado una gran primera parte, y los tantos de Morata, Fabián y Oyarzabal han redondeado la noche ante los diecinueve mil espectadores que han acudido al estadio del Mallorca para ver un buen juego de los suyos.

De la Fuente ha mostrado algunas de las cartas que pondrá en liza en el torneo continental, pero este encuentro ha servido para dejar claro el importante rol de Pedri, que debe ir a más en el ataque, el peso en el juego de los puñales Nico y Lamine en la bandas y que Morata, que se ha reivindicado con un buen gol, es indiscutible en el once.

Y eso que el partido no ha podido empezar peor, aunque quizá le han hecho un favor a España para que se espabilase después. Solo habían pasado un minuto y catorce segundos y ya perdía. Los visitantes se han adelantado gracias a un fenomenal testarazo de Ballard, que se ha aprovechado de un deficiente marcaje en zona entre Nacho y Nico para batir a un sorprendido Unai Simón. Eso no entraba en ningún guion, sobre todo para los más de mil hinchas británicos que no se lo creían en las gradas.

Ha sido un inicio raro, con un equipo que se mostraba impreciso y que sufría a la hora de recular. De hecho, De la Fuente ha permutado las posiciones de Nacho y Le Normand para que el reciente campeón de Europa vigilara más de cerca al veloz Charles. Sin embargo, una genialidad de Pedri lo ha cambiado todo. El tinerfeño ha roto líneas con una buena galopada y ha soltado un sensacional disparo con la derecha desde fuera del área que ha supuesto el empate. Era su primer gol en veinte participaciones como internacional y lo ha celebrado como merecía la ocasión.

A partir de ahí el partido ya ha entrado en lo esperado. España ha empezado a fluir en el centro del campo y eso ha sido demasiado para un adversario tan limitado. Nico y Nacho han probado fortuna, pero el 2-1 ha llegado gracias a una fabulosa combinación entre Lamine Yamal, que se ha ido hacia el interior del área para generar un espacio en la banda derecha que después ha aprovechado Navas. El sevillista ha enviado un pase con rosca directo a la cabeza de Morata, que ha girado el cuello para batir a Peacock-Farrell. El delantero del Atlético de Madrid necesitaba un gol como el comer después de un final de temporada tan amargo y lo bueno es que lo ha anotado justo cuando más lo necesitaba. Y esta diana ha llegado con premio porque le ha aupado a la quinta posición, empatado con Silva, como el mayor goleador de la historia de la selección, con treinta y cinco.

España ha seguido con el pie apretado en el acelerador y ha elevado los decibelios de un público que se lo pasaba muy bien con otra buena acción. Cucurella ha enviado el pase a Nico, que se ha colado en el área y su pase a Pedri ha instalado el 3-1 en el electrónico.

La Roja se estaba gustado y Fabian, tras una asistencia de Lamine, ha ampliado todavía más la distancia con el 4-1. Es el segundo tanto del andaluz en las veintitrés ocasiones que ha vestido esta camiseta. El combinado nacional, que había dejado en un accidente su arranque, tan solo ha tenido un pequeño susto con un tiro de Charles, pero Unai Simón ha respondido con reflejos.

De la Fuente ha introducido tras el descanso a sus dos laterales titulares, Carvajal y Grimaldo, y la vida ha seguido casi igual, porque el ritmo en la reanudación ha bajado sustancialmente. Oyarzabal, que acababa de entrar, ha redondeado su semana soñada tras el triplete frente a Andorra con un afortunado remate en el corazón del área.

El 5-1 invitaba a mirar el reloj, pero es que quedaba más de media hora por delante e Irlanda del Norte, que había pasado a una defensa de cuatro, ya no podía con las botas. Eso sí, Price ha sorprendido con un tiro que ha hecho brillar a Unai Simón. Merino y Joselu, que ha dispuesto de una gran ocasión, han tenido sus minutos y la afición ya se consolaba con acciones esporádicas porque ya no había mucha más historia. No había ningún motivo para arriesgar y tocaba minimizar riesgos porque la Eurocopa, el próximo sábado ante Croacia en Berlín, ya está aquí.