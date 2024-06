Dani Olmo abre la puerta a una salida del Leipzig

Dani Olmo, a sus 26 años, quiere dar otro paso adelante en su carrer profesional en esta Eurocopa. Además de aspirar al título, sabe que hacer un buen papel puede catapultarle y llevarle a un club más grande que el Leipzig, cuya cláusula de salida es de 60 millones.

Olmo reconoció que "estoy abierto a futuras posibilidades, mi gente es quien lo tiene que saber", dicho lo cual admitió que "ahora tiraré de topicazo, pero es verdad, que debo estar centrado en la Eurocopa".

Un torneo en el que opta a jugar de media punta, con el '10' a la espalda y se disputa la posición con Pedri, algo que no ve como negativo: “Competimos todos con todos y esto nos hace ser mejores. Con Pedri creo que soy compartible, hemos jugado muchos partidos juntos y me siento bien con él, aunque será el entrenador quien decida".

Los 26 futbolistas citados por De la Fuente son de un alto nivel y Olmo no tiene asegurado el puesto asegurado como titular. El delantero insistió en que “no me preocupa, la competencia es buena, es sana. Somos un equipo, cada uno tiene su rol y debe sumar. El torneo es corto y cada detalle es importante”.

Olmo se ofreció a jugar "en cualquier posición de arriba", si bien reconoció que prefiere actuar de '10': “Es dónde mejor me siento, estoy muy a gusto actuando entre líneas, con la opción de atacar, ser vertical o dar el último pase. Es un puesto en el que siempre he estado muy cómoda”.

"Los croatas mueren por ganar"

El futbolista espera empezar bien ante Croacia, aunque también aclaró que no hay que caer en el dramatismo si no se produce. “Es tan importante la unión como empezar bien o levantarse en caso de un empate o derrota. Somos optimistas y hay que salir a ganar desde ya. Tenemos experiencias de empezar mal y acabar ganando. Estamos preparados para todo".

Dani Olmo no ha jugado ni un minuto en los amistosos frente Andorra e Irlanda del Norte. Pese a ello, Dani explicó que "estoy muy bien, he seguido la progresión establecida. No disputé los dos últimos partidos con mi equipo por prevención, pero ahora estoy al cien por cien. Yo me pondría de titular, aunque es una decisión del míster y juegue donde juegue, lo más importante es el equipo”.

España no llega como favorita, un factor que duele a los jugadores y reivindican su nivel. “Si nos ponen de víctimas, ellos sabrán, venimos de ganar la Nations League, estamos con tranquilidad, motivación y ganas, si tenemos que demostrar algo, lo volveremos a hacer”.

Dani Olmo conoce muy bien el rival del debut, Croacia, ya que jugó cinco años en el Dinamo de Zagreb. Por ello, el futbolista admitió que "es un partido muy especial, será tercera vez que me enfrentaré a ellos y la considero mi segunda casa. Tengo un cariño especial hacia ellos y me motiva. Como selección poco puedo decir que no se sepa". De la figura de Modric confesó que "es un ídolo y uno de los mejores en su posición".

Entre las virtudes de los croatas destacó que son "muy competitivos, con un gran centro del campo, completos y te pueden salir por cualquier lado", a ello añadió que "tienen el plus de jugar con su país, se mueren por ganar".

De sus compañeros manifestó que espera que Laporte "se recupere porque es un jugador muy importante" y del acoso que a veces sufre Morata afirmó con contundencia que es "muy fuerte y lamentable lo que pasa con él, ahora es el capitán, un referente y no entiendo que no se le apoye".