Laporte responde a Willy Bárcenas y pide que no se "difame"

Aymeric Laporte se mostró molesto por la crítica que recibió por su estado físico al sumarse a la concentración previa de España en la Eurocopa, aseguró que "se ha especulado mucho" y pidió respeto a los que critican por "prejuicios". Además, tuvo que salir al paso de un comentario de Willy Bárcenas, que ha tenido que pedir perdón en redes, en el que le criticaba tanto a él como a Le Normand por su origen francés.

"Se ha especulado mucho, no había tanta información para opinar tanto sobre mi estado de forma. Al final suele pasar que hay mucha mala información y que se generan más titulares de la cuenta pero estoy muy tranquilo. Llegué cuando se me dijo, me preparé por mi cuenta también y estaba muy preparado cuando llegué a la concentración", se defendió.

Disculpa de Willy Bárcenas a Laporte y Le Normand / X

De esta manera Laporte respondió a la crítica por incorporarse cinco días después de la final de la copa de Arabia Saudí que no podía jugar por sanción.

"No he tenido la oportunidad de hablar porque no tenía que salir a rueda de prensa. Tampoco tengo que desmentir cosas que no son verdad, no estoy aquí para la prensa, estoy para jugar y recuperarme de lo que tenía", aseguró.

"Mi máxima preocupación es la selección y el campo de fútbol, estar al máximo nivel para competir a lo largo del tiempo. Me ha llegado a molestar mucho pero me tomé un respiro en mi cama un día y me pregunté si tan mal estoy haciendo las cosas para que me estén criticando, pensé que si estoy dando lo máximo posible para estar en la selección y lograr el máximo éxito con España y entendí que no era en contra mí, es en contra de intereses personales que tiene cada uno y lo que engloba el fútbol", reflexionó.

Para Laporte, hay un claro "prejuicio" sobre los futbolistas que han cambiado ligas de élite por irse a jugar a Arabia Saudí y recordó que Kanté ha sido elegido mejor jugador de los dos partidos disputados por la selección francesa.

"Es un hecho, la gente hace prejuicios sobre esta liga. Somos conscientes de que es una liga creciente a la que va gente de Europa cada vez más, que va evolucionando a nivel de marketing poco a poco y en un futuro se verá como una liga mucho más competitiva de lo que se puede ver hoy en día, pero el 'man of the match' de Francia ha sido Kanté dos veces seguidas y eso demuestra algo", apuntó.

En lo personal, una vez superada la sobrecarga muscular que le impidió jugar el estreno frente a Croacia, se siente en perfectas condiciones para ser titular tras reaparecer ante Italia. "He jugado los 90 minutos y me siento bien".

Laporte pidió respeto a la crítica cuando fue preguntado por comentarios en las redes donde se apuntó a su origen francés.

"A todos los futbolistas nos critican en algún momento, una a carrera es corta pero a la vez es larga porque tienes que jugar muchos partidos y estas expuesto por opiniones de gente que miran por su lado. Dan su opinión por gustos pero pedimos que no sea difamando porque nos cuesta a nosotros pero sobre todo a las familias y el entorno es a las que más", dijo.

"Afectan mucho en la sociedad hoy en día los medios, y no es necesario, menos en un momento como la Eurocopa, intentar desestabilizar a algunos jugadores cuando todos vamos en el mismo camino todos para conseguir lo máximo posible".