España estrenará ante Albania la equipación amarilla, otra coincidencia con la Eurocopa de 2008

España estrenará en este tercer partido del grupo ante Albania la equipación amarilla. Los de De la Fuente serán visitantes ante las 'Águilas Negras' lo que les permite elegir la segunda zamarra y por ello podrán vestir por primera vez en partido oficial la equipación amarilla que Adidas diseñó para que fuese la alternativa en esta Eurocopa.

Homenaje a la "dorada" de 2008

No será la primera vez que utilicen este color, porque ya en la Eurocopa de 2008 de Suiza y Austria vistieron una tonalidad parecida, aunque entonces Luis Aragonés, que era muy supersticioso, la disfrazó de "dorado" porque le espantaba el color amarillo. España la usó en el partido inaugural de la Eurocopa ante Rusia, que ganó (4-0), y acabó coronándose campeona de Europa por segunda vez en su historia. La había estrenado antes en un amistoso ante Francia en La Rosaleda de Málaga, en el que también venció (1-0).

En esta ocasión los de De la Fuente recuperan la camiseta que estrenaron en Londres, en el Olympic Park, en un amistoso ante Colombia en el que perdieron (0-1), con gol de Luis Díaz . Esa noche se estrenó Dani Vivian como titular. El central del Athletic lo hará también oficialmente en esta Eurocopa en el once de hoy ante Albania. Y no será el único porque otros jugadores que estuvieron en ese encuentro se perfilan como titulares esta noche son Raya, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Merino, Oyarzabal o Joselu.

Además, la camiseta lleva en la parte trasera del cuello un detalle que no ha pasado desapercibido para el público: un clavel. El emperador Carlos I de España y V de Alemania regaló a su mujer, Isabel de Portugal, un clavel y ordenó a los jardineros plantar miles de claveles en los jardines de la Alhambra. El clavel ganó popularidad en el país desde entonces, sobre todo cuando el propio Carlos I decidió enterrar a su amada rodeada de sus flores favoritas.

El once de la selección que estrenó la equipación amarilla en Londres ante Colombia / Pablo Garcia/RFEF

Cuatro marcas en 110 años

La selección no se ha caracterizado por cambiar mucho de marca de equipación. Entre 1920 y 1935 no tenía ninguna marca, de 1935 a 1966 vistió Deportes Cóndor, marca que después de un año luciendo Umbro (1966-67), recuperó para lucir hasta 1981. En 1981 firmó dos años por Adidas, al acabar estuvo ocho temporadas luciendo el gallo de Le Coq Sportif en su camiseta, y en 1991 firmó por Adidas un contrato que se extenderá, de momento, hasta 2030. Por tanto, solo cuatro marcas han vestido a la selección en este centenario largo de historia.

La camiseta no tuvo muy buena acogida por el color amarillo pastel y la mezcla con tonos grises que no gustó entre los aficionados. La derrota ante Colombia y la elección del amarillo, un color supersticioso que se asocia con la mala suerte, tampoco ayudaron para que tuviese mejor acogida. Ahora los internacionales esperan ganar el partido y espantar el gafe del que habla la afición con una camiseta que no ha entrado por el ojo a los seguidores. En las horas previas se dejaban ver muchos aficionados españoles por las calles de Düsseldorf, pero ninguno lucía la camiseta amarilla que hoy será protagonista del partido en el Merkur Spiel-Arena de la ciudad alemana.