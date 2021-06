En Inglaterra siguen con la mosca detrás de la oreja por si hay un nuevo intento para que el proyecto de la Superliga vaya hacia delante. Mark Bullingham, director ejecutivo de la FA (Fderación Inglesa), ha sido tajante en cuáles son las intenciones de la federación y de la Premier League. Los castigos pueden ir desde la expulsión de las competiciones a la prohibición de fichar.

“Podemos modificar algunos aspectos del sistema de visas para asegurarnos de que las personas solo obtengan visas de los concursos que acreditamos. Entonces, no se puede atraer talento extranjero para jugar en competiciones que no regulamos. No pueden traer extranjeros para jugar la Superliga”, explica.

“Hay una legislación gubernamental para evitar la Superliga. Desde el principio tuvimos muy claro que nos oponíamos y que íbamos a utilizar nuestro reglamento para detenerla. Los clubs definitivamente iban a adoptar una posición legal anticompetitiva al respecto. Eso es lo que queríamos que hiciera el gobierno y se comprometieron muy rápido. Todavía queremos seguir adelante con alguna legislación, de manera que le daría a nuestro reglamento más poder en esa situación”, añade.