Después de que Francia cayese eliminada contra Suiza en los octavos de final, el PSG apoyó a Mbappé ofreciéndole una buenísima oferta de renovación. De esta manera, la contestación del galo ha sido la de que está dispuesto a renovar, pero con una condición.

El delantero quiere incluir una cláusula liberatoria para que si en el caso de que el Real Madrid ofreciese una oferta, él se pudiese ir. Tal como informa Marca, el club ya conoce la postura del jugador de querer jugar en el Madrid, ya sea saliendo el año que viene libre o llegando a un acuerdo este año con el Paris.

Pese a que el jugador quiere jugar en el club blanco, este está dispuesto a renovar, pero con la condición anteriormente mencionada. De esta manera, si llegase una oferta interesante, el jugador tendría la posibilidad de poder irse al club merengue. Y así también, el PSG podría renovar al jugador y olvidarse de todos los rumores sobre el traspaso.

Te puede interesar: España Críticas a Benzema por el fracaso de Francia en la EURO

Como tal, legalmente este acuerdo no se puede inscribir en un contrato, pero sí que podría ser un acuerdo verbal. Igualmente, no está muy claro que el PSG vaya a acceder a dicha cláusula, ya que la intención del club es la de no vender a uno de sus jugadores estrella. Y si lo vendiese, al menos querrían recuperar la inversión de 180 millones que hicieron por él en el 2018.