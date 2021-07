El Manchester City persevera en su intento de fichar a Harry Kane este verano. El delantero del Tottenham es el gran objetivo de Pep Guardiola pero las negociaciones no avanzan. Mejor dicho, los 'Spurs' no parecen estar dispuestos a sentarse en la mesa de negociación por su jugador estrella. Fabio Paratici aseguró recientemente que el club londinenses no quiere vender a Kane, postura que de mantenerse firme obligaría al City a buscar un plan B. Y en esas, aseguran medios ingleses, Antoine Griezmann cobraría protagonismo como alternativa a Kane.

Varios tabloides ingleses recuerdan que Griezmann siempre ha sido muy del agrado del técnico de Santpedor, que ya intentó ficharlo anteriormente antes de que el galo se comprometiera con el Barça. Además, las buenas relaciones entre Guardiola y Joan Laporta favorecerían la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Barça, necesitado de dinero y también de ahorrar masa salarial. Y en ese capítulo, la ficha de Griezmann es una de las más alta de la plantilla.

Habrá que ver si los rumores acerca de una posible salida del francés se quedan en eso, solo rumores, o el tema adquiere recorrido. Este domingo, el periodista de TV3 Lluís Canut, muy cercano a Koeman, aseguró que la tripleta ofensivo el curso que viene sería Messi, Agüero y Depay, lo que colocaría al ex del Atlético en el rol de suplente.

Griezmann tiene contrato con el Barça hasta 2024 y por el momento no se ha hablado de un posible traspaso, aunque el hecho de que el Barça necesite urgentemente liberar masa salarial y la lesión de Dembélé podrían multiplicar de nuevo los rumores acerca de una salida del ex del Atlético.