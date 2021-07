José Mourinho se ha puesto manos a la obra en la Roma y no se lo ha pensado dos veces a la hora de seleccionar a sus descartes. Esta lista la hizo oficial la AS Roma en sus redes sociales, y más concretamente, se trata de la lista de convocados de la pretemporada.

En la lista de convocados para la pretemporada no se cuenta con ocho jugadores: Pedro, Federico Fazio, Steven Nzonzi, Justin Kluivert, Javier Pastore, Davide Santon, Robin Olsen y Ante Coric.

De los descartes de Mourinho, seis de ocho futbolistas pasan los 30 años, entre ellos Pedro, y los ex del Sevilla Fazio y Nzonzi, que desde que se fueron del club sevillista no han vuelto a dar el mismo nivel. Por una parte, Pedro, que llegó hace dos temporadas, ha tenido minutos con la Roma, pero no los suficientes para gustar al portugués. Después, Pastore no tuvo casi oportunidades la pasada temporada, en parte por una grave lesión.

Y por el otro lado, los jóvenes descartados son Justin Kluivert, hijo de Patrick Kluivert, y Ante Coric. Kluivert ha jugado un total de 29 partidos en la temporada donde ha anotado 4 goles y ha repartido una sola asistencia. En cambio, Coric no jugó ni un minuto con la Roma ya que estuvo cedido en el NK Olimpija Ljubljana, y jugó nueve partidos y dio una asistencia.

Las salidas ya han comenzado en la Roma con la salida del portero español Pau López, que ha sido cedido un año con opción de compra al Olympique de Marsella. A cambio, "The Special One" ya habría encontrado sustituto, y se trata de su compatriota Rui Patricio.