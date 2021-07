Dos días después de que el nuevo entrenador de la Lazio, Maurizio Sarri, pidiera explicaciones a Luis Alberto por no presentarse a la vuelta al trabajo del conjunto romano, el jugador gaditano parece tener las horas contadas en el club. A Luis Alberto no le faltan novias, y La Liga podría ser el próximo destino del jugador. El periodista italiano Nicolò Schira ha confirmado en Twitter que no hará la pretemporada con el conjunto 'lacial', que le ha puesto en el mercado.

En más de una ocasión se ha vinculado al atacante español con el Sevilla FC, aunque este no parece ser el mejor mercado para que el conjunto de Nervión aborde el fichaje de Luis Alberto. El Atlético de Madrid también podría estar interesado en hacerse con los servicios del gaditano.

En el propio Calcio también hay varios equipos que podrían estar interesados en Luis Alberto. Y es que desde Italia se dice que Juventus y Milan pueden estar detrás de la negativa del español a comenzar la pretemporada con los 'biancocelesti'. Eso sí, el presidente Lotito sigue insistiendo: para hablar de Luis Alberto, hay que poner 60 millones de euros sobre la mesa.

Luis Alberto se había convertido en uno de los futbolistas más determinantes de la Lazio en los últimos años, consiguiendo anotar 31 goles y repartir 39 asistencias en sus cinco temporadas en la Serie A.