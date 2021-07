Parece que se acerca la salida de Raphael Varane del Real Madrid. Y es que el Manchester United tiene el dinero y el jugador quiere salir. A falta de un año de que el francés termine su contrato con el conjunto blanco, al Madrid no le queda más opción que vender al jugador para que el año que viene no se vaya gratis.

Pese a eso, el Madrid no va a dejar salir al galo de manera fácil, ya que es uno de los mejores centrales del mundo y al menos esperan ganar un mínimo para así tener más facilidades en el mercado. Además, la renovación de Nacho da a entender que se necesitan centrales de cara al futuro, por eso con la renovación del central al menos se aseguran un tercer central.

Y parece que no está muy lejos la salida del central, ya que según el ‘Manchester Evening News’ al acuerdo no le queda mucho para cerrarse. Y no queda tanto porque el central ya tendría cerrado el acuerdo con el Manchester por el que el club pagaría 12 millones de euros por cada una de las próximas 5 temporadas.

Por lo que solo quedaría pendiente un acuerdo entre ambos clubes. Los de Manchester están dispuestos a pagar 55 millones, cifra más que suficiente considerando que acaba contrato dentro de un año.