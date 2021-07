La salida del ‘Kun’ Agüero del Manchester City ha obligado a buscar un delantero de garantías que sustituya al argentino. Después de quedarse a las puertas de ganar la pasada edición de la Champions League, Guardiola busca un delantero que de los goles suficientes como para ganar el mayor título europeo.

Son dos los candidatos para suplir a Sergio, Harry Kane y Robert Lewandowski, dos depredadores de área capaces de llegar a cifras record de goles. Entre los dos, esta última temporada han anotado 64 goles (23 Kane y 41 Lewandowki), cantidad más que suficiente para que ambos sean los futbolistas con más anotaciones de su liga.

Las dos operaciones son muy difíciles, pero no imposibles. Primero Kane, jugador que se ha quedado a nada de ganar la Eurocopa y que un año más no ha conseguido ningún título con el Tottenham. De hecho, el jugador no vería mal una salida, ya que el inglés tiene hambre de títulos y en el City lo tendría mucho más fácil. El Tottenham pide 120 millones por el inglés, cifra bastante elevada pero que el club de Manchester podría estar dispuesto a pagar.

Por otro lado, el Manchester City también sigue muy de cerca a Lewandowski, jugador que a sus 32 años ya ha ganado todo con el Bayern de Múnich. El polaco podría salir por una cantidad que oscilaría los 70 u 80 millones de euros, cifra que atrae más a los ingleses.

En lo deportivo, ambos ofrecen garantías de gol como se ha podido ver en la pasada temporada y en la Eurocopa. La única diferencia es la edad y el precio, Kane tiene 27 y costaría 120 millones de euros, mientras que Robert tiene 32 y valdría 70-80 millones.