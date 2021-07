Todo apunta a que Saúl Ñíguez abandonará el Atlético de Madrid. Son dos clubes ingleses los que ahora se han interesado por el centrocampista. Se trata del Manchester United y del Liverpool, el cual busca un sustituto de Georgino Wijnaldam después de que se fuera al Paris Saint-Germain a principios de este mes.

Ahora, al Atlético ha llegado Rodrigo De Paul por 40 millones y están negociando con el Barça la vuelta de Griezzmann, por lo que no verían mal la salida del centrocampista, ya que si no hay salidas no habrá fichajes.

De momento, el Atlético le está buscando hueco al Saúl mientras negocia la vuelta de Griezmann al club. Y que se le busque salida en el club que sea significa que el intercambio de Griezmann por Saúl se ha enfriado, ya que el Barcelona cree que su atacante vale más y los atléticos no quieren poner dinero.

Ya habiendo olvidado ese trueque, el Barça planteó el intercambio Griezmann por Joao Felix, el cual ven más justo. De momento ambos clubes negocian, pero hasta que Saúl no salga del club, el Atlético no podrá hacer efectivo ningún fichaje.