Martin Braithwaite es uno de los futbolistas del FC Barcelona que ha ganado cartel en la Eurocopa y uno de los futbolistas que pude dejar más dinero en las arcas blaugrana con su salida. La entidad culé está haciendo malabarismos para rebajar su masa salarial y poder cerrar así la renovación de Leo Messi. Y el traspaso de Braithwaite sería una ayuda, pero su representante, Hasan Cetinkaya, no parece que tenga intención de ponerlo fácil.

El agente del delantero danés ha insinuado este martes su continuidad: “Martin juega en el club más grande del mundo y trabaja con uno de los entrenadores más importantes del mundo. Desde el primer día hasta ahora, todo ha superado todas las expectativas en cuanto a tiempo de juego en Barcelona y bienestar en el club, y está muy contento. Fue uno de los mejores jugadores de la pasada Eurocopa con unas estadísticas increíbles y seguirá en Barcelona”.

Cetinkaya se mostró molesto por los movimientos del club para buscarle una salida con Jorge Mendes como encargado de encontrarle equipo en Inglaterra. Las últimas noticias apuntaban a un posible acuerdo con el Wolwerhapton por 15 millones, aunque el West Ham y el Brigthon también están interesado en hacerse con sus servicios: “¿Por qué Martin debería cambiarse a Wolverhampton, y por qué un agente que no tiene jugadores en Barcelona debería intentar llevar a mi jugador a Wolverhampton, aunque sé que Jorge Mendes tiene buenas conexiones con clubes como Wolverhampton? Es una pérdida de tiempo para todos”.