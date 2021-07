Diego Pablo Simeone se ha ‘mojado’ sobre el futuro de Antoine Griezmann. El entrenador del Atlético de Madrid ha atendido a ‘MARCA’ y ‘AS’ y ha asegurado que no espera “otra cosa que no sea que triunfe en el Barça”. El ‘Cholo’ ha recordado que tiene una “muy buena relación” con el francés, situado en la puerta de salida del club azulgrana por la delicada situación económica culé y vinculado en las últimas semanas con el equipo colchonero, y no ha sido demasiado claro sobre el interés rojiblanco en recuperar al ‘principito’.

“Tengo una linda relación con Griezmann más allá de lo deportivo, puesto que mis hijas juegan con sus hijos. Más allá de todo lo que le dio al Atlético, quiero que le vaya bien en el Barça. Es un jugador extraordinario. En el Barça, teniendo temporadas sin ser regular, no bajó nunca de los veinte goles. Son números importantes y ojalá pueda consolidar el jugador que ha sido en la Eurocopa, en el Mundial, en los cinco años con nosotros… No espero otra cosa que no sea que triunfe en el Barça”, ha analizado el técnico argentino, que acaba de renovar con el Atlético hasta 2024.

Aun así, Simeone ha reconocido que “hay posiciones para mejorar” en el Atlético y que “necesitamos un delantero”. “Si no viene Griezmann, vendrá otro. El club decidirá lo mejor para la economía. Hay que analizar la situación y actuar en consecuencia. Hemos hablado de varios nombres. Estamos trabajando en un delantero para compensar la competencia interna necesaria”, ha añadido.