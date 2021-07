Ante las especulaciones y rumores que sitúan a Pogba en el PSG, los aficionados del club de la capital francesa se han apresurado a mostrar su desacuerdo con una posible llegada: "Pogba, debes escuchar a tu madre. Ella no te quiere aquí, nosotros tampoco".

El centrocampista del United, que termina contrato en 2022, tiene muchos números de dejar la Premier League.

Años atrás, el internacional francés afirmo que: "El OM? Me gusta, mi padre era fan. Un amigo me obligaba a ver todos los partidos del Marsella. Siempre ha sido un equipo que he seguido", algo que no gusta nada a los fans del PSG, ya que mantienen una gran rivalidad con el Marsella.

Los Ultras del PSG han afirmado que no son los responsables de dichas pancartas, por lo que sería un acto aislado. De todos modos, el fichaje de Pogba parece complicado.