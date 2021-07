Roman Zozulya vuelve a ser el protagonista negativo de otra ventana de fichajes. Tal y como le ocurrió cuando el Rayo Vallecano pretendió su fichaje, el internacional ucraniano está viendo cómo algunas peñas del Alcorcón han pedido a la directiva que no fiche al jugador, que llegaría libre, "por su ideología fascista". Lo cierto es que no hay pruebas reales de que el ucraniano tenga dicha ideología, ni mucho menos, e incluso él mismo aseguró que en absoluto es así, pero el ruido ya está creado y la posverdad tiende a imponerse. Siempre se le acusó basándose en imágenes que no mostraban símbolos fascistas ni nazis, pero eso no siempre importa.

Zozulya acumula cuatro buenas temporadas en el Albacete y ahora, a sus 31 años, queda libre para fichar a coste cero, siendo una buena operación para cualquier club de la categoría. En este sentido, la incorporación del atacante parecía cuestión de horas, pero todo ha sufrido un frenazo. Los ultras del Alcorcón, en cualquier caso, son afines a la ideología de extrema izquierda, como los del Rayo Vallecano. Hay que recordar que los 'Alkor Hooligans' se vieron envueltos en los incidentes que terminaron con la muerte del ultra del Riazor Blues, Jimmy, asesinado por otro radical del Atlético de Madrid.

Los argumentos expresados por algunos peñistas, en cualquier caso, se basan en imágenes que no identifican al jugador con la mencionada ideología fascista.