Además de la salida de Varane, ahora mismo el Real Madrid tiene dos prioridades en el futuro más inmediato. Y las dos tienen que ver con dar salida y aligerar la plantilla actual que tiene Carlo Ancelotti. Se trata del malagueño Isco Alarcón y el serbio Jovic. A los dos quiere buscarle de manera urgente un destino fuera de la disciplina de club.

Aún cuando la llegada del técnico italiano había hecho albergar alguna esperanza de que pudiera continuar en el Real Madrid; lo cierto es que los planes del club son bien distintos. Quieren encontrarle un destino. Más después de lo visto en el día de ayer donde volvió a ser intrascendente en el debut blanco de pretemporada ante el Glasgow Rangers.

Conviene recordar que el malagueño, con contrato en vigor hasta el 30 de junio del año próximo, tiene un sueldo de alrededor de 6,7 millones de euros netos por temporada. Luego no sólo permitiría aligerar la masa salarial, además liberaría una posición en el campo donde el Real Madrid cuenta con muchos jugadores.

Y luego está la situación de serbio Luca Jovic. También el Real Madrid prioriza buscarle un destino después de su cesión la temporada pasada al Eintracht de Frankfurt. El delantero tiene un sueldo próximo a los 5 millones de euros y un contrato que le liga al club blanco hasta junio de 2025. Un jugador por el que el Real Madrid pagó en el verano del 2019 la cifra de 60 millones al propio equipo alemán. Su primera participación este domingo ante el Rangers ha sido también intrascendente.

Otro de los jugadores a los que el club quiere buscarle una salida es a Mariano, como viene sucediendo los últimos veranos. El delantero de Badalona no pudo participar este domingo ante el equipo escocés por unos problemas musculares. La alta ficha, también en torno a los 5,5 millones de euros, sigue siendo el gran problema. Eso y la postura del jugador de no moverse si no encuentra un club que le iguale sus pretensiones económicas.

Además el Real Madrid sigue pendiente de ver cómo acaba la situación con Mendy, que sigue sin entrenarse por unas molestias. No descartan la salida del lateral si se enroca en esa mejora de contrato que está reclamando. Y por último está Bale y saber que sucede con el galés en su última temporada donde además ocupa plaza de extranjero. Una opción, como ya contamos en este periódico, es incluso pagarle el año que le resta de contrato con el club.