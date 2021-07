El Barça sigue intentando acelerar la operación salida. El club blaugrana está trabajando para solventar varios casos urgentes esta misma semana y uno de los que puede encontrar destino es Miralem Pjanic. El centrocampista bosnio ha dado facilidades para poder regresar a la Juventus aceptando una rebaja de sueldo para que se pueda materializar una cesión que sería de una temporada con opción a otra más. La Juve ha pedido tiempo para dar salida a Aaron Ramsey y parece que ya tiene muy avanzadas las negociaciones para traspasarle al Wolverhampton o al Tottenham. El futbolista galés liberaría masa salarial y dejaría su plaza a un Pjanic que es un fichaje avalado directamente por el nuevo entrenador de la Juve, Massimiliano Allegri.

Pjanic ya colgó un mensaje en sus redes sociales hace unos días pidiendo calma. Y es que el bosnio estaba esperando a que se dieran las condiciones para poder concretar su fichaje por la Juventus, equipo que siempre ha sido su primera opción. Los agentes del centrocampista también sondearon la opción de la Roma y el Inter de Milán, pero todo indica que Pjanic acabará en Turín para las dos próximas temporadas.

El Barça ya le ha comunicado a Pjanic que no cuenta con él para el nuevo proyecto deportivo y el jugador ha dado todo tipo de facilidades para buscar su salida. Pjanic siempre fue un futbolista con mucho mercado y tuvo opciones de recalar en la Premier League, pero su deseo es volver a jugar en el calcio dónde ha dado su mejor rendimiento. En el club blaugrana, Pjanic no ha tenido la continuidad deseada, ya que era un futbolista que no convencía a Ronald Koeman. El bosnio fue perdiendo protagonismo a medida que pasaba el curso y acabó la temporada prácticamente sin minutos.

El club blaugrana no ingresará nada por su salida, pero sí se ahorrará una ficha importante para rebajar masa salarial.