Cuando parecía que Harry Kane estaba cada vez más cerca de irse al Manchester City de Pep, el Tottenham decide que no va a dejar escapar tan fácilmente a su estrella y crea un plan para conseguir convencerlo de que quedarse es la mejor opción.

El diario 'The Sun' hace unos días publicaba que el Tottenham estaba dispuesto a aceptar la oferta de 190 millones del Manchester City por el atacante, una cifra que ha sido criticada por la inmensidad de la cantidad. Pues ahora parece que según 'The Telegraph' el Tottenham no va a ponérselo tan fácil al equipo de Pep y va al ataque.

El nuevo director deportivo del club, Fabio Paratici tiene un plan para conseguir su objetivo: reforzar el ataque del equipo para convencer a su estrella. Tanto él como Nuno han expresado públicamente que quieren disfrutar mucho más de su capitán. Y en una entrevista en 'talkSPORT' el directivo dijo que para un jugador "es importante sentirse querido", así como tener un nuevo entrenador "siempre motiva". Las primeras opciones que maneja Paratici para conseguir ese refuerzo son Dusan Vlahovic y Simy Nwankwo.

Ambos jugadores han realizado grandes cifras el curso pasado en la Serie A, demostrando estar preparados para dar un paso más en su carrera. Simy será algo más sencillo que Dusan pues el croata dijo adiós a la Serie A a pesar de los 20 goles, su juego se compara con el del mítico Nwankwo Kanu.

Por otro lado, Vlahovis sí supondría un esfuerzo económico, cerca de los 50 millones de euros. El serbio de 21 años ha marcado 21 goles en el que ha sido su año para despegar definitivamente. La Fiore es consciente del jugador que tiene y es por ello que no va a dejarlos escapar tan fácilmente. Dusan es su principal prioridad para convencer al capitán acerca de la competitividad futura del Tottenham, pero si finalmente falla irá a su segunda opción, Simy