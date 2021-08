Joan Laporta, presidente del FC Barcelona ya avisó sobre la renovación de Ilaix Moriba. El club catalán no iba a moverse de su posición y así ha sido. Los culés mantienen la misma oferta que al principio, ni un euro más ni uno menos. Además, Laporta fue contundente e, incluso, le enseñó la puerta de salida. "El caso Ilaix no puede repetirse. Que un jugador formado en la casa aproveche que le queda un año de contrato para forzar esta situación no puede ser. Es una situación que no aceptamos y con lo que está pasando lanzamos un mensaje. El jugador, si al final no quiere renovar, ya sabe que tiene otras soluciones".

Laporta dejó claro que si el jugador no firmaba su renovación, Ilaix no iba a jugar más en el primer equipo del Barcelona. "Lo que no vamos a hacer es promocionar a un futbolista para que luego se vaya gratis a otro equipo. Quien se quiera ir es libre de hacerlo siempre que se cumplan unas condiciones determinadas", explicó el presidente.

Y no solo eso, ya que el presidente del Barça se mostró muy indignado con la posición del futbolista y sus representantes. "Ilaix es un gran jugador y sabe mal lo que está pasando. Porque el Barça le ha dado oportunidades y no nos puede hacer un pulso. Espero que tanto él como su entorno más directo reflexione. No entendemos lo que está haciendo y espero que esto no vuelva a pasar en el futuro con los jugadores formados en la casa", finalizó Laporta.