Takefusa Kubo aún no sabe donde jugará la próxima temporada a pesar de su cercana vuelta a Madrid. El japonés está a punto de terminar su viaje en los Juegos Olímpicos con su lucha por el bronce contra México, pero después volverá a la capital española sin saber donde empezará la liga.

Lo que es casi seguro es que el atacante no seguirá en el conjunto blanco. Y es que Kubo no tiene hueco en la plantilla y no ha demostrado suficiente como otros jugadores. Por eso, el Madrid quiere cederlo y prefiere que sea a la liga española.

Y pretendientes no le faltan a Kubo. De todos, el que más interés a mostrado es la Real Sociedad. Después se pueden encontrar otros equipos de España como el Mallorca, dónde ya estuvo cedido, y equipos de la Bundesliga alemana. Y de todos estos, el que más gusta al japonés es el equipo txuri urdin.