El PSG va a por Leo Messi, pero los parisinos no se quieren desprender de sus grandes estrellas. Por eso no venderán a Mbappé para fichar al argentino. Todo esto en el Madrid lo interpretan como una maniobra más para no devaluar el precio del francés.

Al-Khelaifi quiere a Mbappé en su equipo y no solo la única temporada de contrato que le resta, sino que quiere que renueve y se quede mucho más tiempo. La apuesta del PSG es clara y creen que con Messi en el equipo la cosa cambiará y que convencerán al atacante francés.

Igualmente el PSG necesita vender y no va a ser tarea fácil, por eso necesitan hacer caja con jugadores como Icardi, Sarabia, Herrera, etc. para ajustar sus cuentas. Y ante la necesidad de venta que tiene el conjunto parisino, según Calcimercato.it, el Madrid ya prepara una oferta por Mbappé la cual a priori será rechazada.