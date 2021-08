El Valencia sigue firme en su postura de no dejar salir a Daniel Wass mientras no llegue una oferta que satisfaga económicamente las exigencias del club. Hace unos días, el área deportiva de la entidad valencianista tumbaba una irrisoria oferta del Marsella por el danés que ni siquiera alcanzaba el millón de euros. Ahora, el Olympique habría ofrecido alrededor de 1,5 millones de euros. Longoria quiere cerrar la incorporación del danés (que quiere irse a la Ligue 1) cuanto antes, pero el Valencia CF no está dispuesto a malvenderlo.

El futbolista comunicó al club su intención de irse, incluso forzando una reunión con el presidente escasas horas antes de su vuelta a los entrenamientos. En el club consideran que es un jugador muy importante y que la nueva oferta del Marsella sigue siendo demasiado baja. El Valencia tasa a Wass en una cantidad muy superior y no pretende dejarlo salir por menos dinero. Incluso le siguen manteniendo una oferta de renovación encima de la mesa.

El Marsella sabe que el danés está presionando y lo quiere aprovechar mediante ofertas muy por debajo del valor del jugador. Pero lo cierto es que Wass llegó en 2018 a cambio de 7,5 millones de euros y, tan solo tres años después, el conjunto de Mestalla no considera que su valor de mercado haya bajado tanto y no quiere perder demasiado dinero.