Kylian Mbappé puede ser jugador del Real Madrid esta temporada. Tal y como avanza Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, hermano del emir de Catar, el PSG está obligado a vender por valor de 100 millones de euros este mismo verano para cuadrar su balance económico.

El hermano del emir de Catar, que también avanzó el ya confirmado fichaje de Messi, indicó que los franceses no pueden arriesgarse a que en 2022 se marche gratis y que este factor es esencial unido a esa necesidad de conseguir ingresos.

🚨 Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. #PSG 🔴🔵 — T.V. (@ThibaudVezirian) August 11, 2021

Paralelamente, el diario L'Equipe a través de Thibaud Vezirian informa de que el francés ha tomado la decisión de abandonar el proyecto este mismo verano. Todo encaja, queda esperar acontecimientos, aunque el campeón del mundo no querría (según dicha información) jugar con Leo Messi.

¡Puede ser la bomba del mercado de fichajes en LaLiga y la ruptura de un tridente francés que habría durado apenas unos días!

El mensaje de Al Khelaifi a Mbappé

"Mbappé es jugador del PSG. Ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo... Conocemos su futuro, ya ha dicho que no quiere dejar el equipo, y se quedará. Dijo que quería un equipo competitivo, y no se puede tener un equipo más competitivo. No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse. Es parisino y tiene mentalidad de ganador. Es un jugador nuestro". Las palabras del jeque del PSG son contundentes ante la no renovación de la estrella francesa. No obstante parece que el futbolista tiene decidido abandonar el club y cuanto antes, mejor, pese al órdago público de Al Khelaifi.

