El entrenador del Manchester United, Ole-Gunnar Solskjaer, ha hablado sobre el fichaje de Raphael Varane, el cual no ha sido cerrado del todo. De momento, el técnico señalo que "se completará pronto" y que no tardará mucho en entrenar junto a sus compañeros.

"No ha entrenado con nosotros. Todos los puntos están sobre las íes, pero las cosas llevan tiempo y lamentablemente con el aislamiento y la demora no está cien por cien hecho todavía, pero se completará pronto", señaló Solskjaer.

El técnico aseguró que son "pequeñas cosas" las que retrasan estas cosas y explicó que "el gran obstáculo fue el aislamiento y la cuarentena". Porque la realidad es que Varane ya está en Manchester listo para firmar y comenzar a entrenar.

"Ya ha estado en Manchester, pero no puedo decir que estará con nosotros ante el Leeds, probablemente puedo decir que no porque no ha entrenado con nosotros", sentenció. Ahora mismo Varane está inscrito en el Real Madrid mientras otros como Vallejo aún no lo están.