Ronald Koeman aseguró en la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad que le gustaría poder incorporar a otro delantero. Como ya informó SPORT, el club solo acudirá al mercado si sale Braithwaite a un buen precio. De no ser así, no habrá más incorporaciones. La secretaría técnica está haciendo sus deberes y baraja una lista de nombres a atacar si finalmente el ariete danés acaba sellando su marcha. Dos de los nombres que contempla el Barça son los de Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette, ambos del Arsenal.

Tanto el delantero gabonés como el francés estarían encantados de vestir la elástica azulgrana. De hecho, el Barça ya negoció en su día con Aubameyang, aunque finalmente el club 'gunner' no quiso llevar a cabo la operación. El ex del Dortmund tiene todavía dos años de contrato pero en el Arsenal no ven con malos ojos su salida y estarían dispuestos a aceptar un intercambio.

En el caso de Lacazette, al francés le queda solo un año de contrato, por lo que el club inglés tiene una última oportunidad de sacar rédito de un jugador que no ha acabado de cumplir las expectativas generadas. Con el ex del Olympique de Lyon, el Arsenal también estaría abierto a un intercambio. La realidad es que en el Arsenal no acaban de estar del todo satisfechos ni con el rendimiento de Aubameyang ni con el de Lacazette, además ambos tienen fichas importantes. Tanto el uno como el otro se perdieron el estreno liguero ante el Brentford al estar indispuestos.

EL BARÇA SOLO CONTEMPLARÍA UN INTERCAMBIO

En el Barça siguen de cerca la situación de los dos, pero conscientes de que solo podrían ir a por uno de ellos si sale Braithwaite. En ese caso, además, el club catalán no podría pagar traspaso, sino que la operación tendría que pasar siempre por un intercambio. Habría que ver, entonces, qué jugadores de la plantilla azulgrana podrían ser del interés de Mikel Arteta.

El club azulgrana maneja, además de estos dos, otros nombres de candidatos a vestir de azulgrana. Por ahora, el Barça no ha activado nada, pero está preparado por si tiene que hacerlo. Braithwaite tiene la palabra.