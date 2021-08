El Real Madrid está detrás de Aymeric Laporte. Después de que se hayan ido los dos centrales titulares del conjunto merengue, toca visualizar bien el mercado para ver en que futbolista invertir. Lo cierto es que ahora mismo el club blanco tiene suficiente dinero como para hacerse con el central que quiera, pero su prioridad es Mbappé, traspaso que si ocurriese no dejaría fichar a otro jugador por un alto coste.

Ahora mismo, el fichaje de Mbappé este verano se ve muy difícil y después de haber encajado tres goles contra el Levante, los directivos blancos han acelerado la operación central. Laporte también sonó para el Barça, pero el club culé no tiene los recursos económicos suficientes para hacerse con el defensor.

Las salidas de Ramos y Varane han hecho que Ancelotti solo cuente con Militao, Nacho, Alaba y Vallejo. El nuevo fichaje blanco gusta y mucho para el centro de la zaga, pero dada su polivalencia, las lesiones y el descanso de jugadores como Casemiro van a hacer que el austriaco tenga que jugar en otras demarcaciones, como ha sido el caso de las dos primeras jornadas de liga.

Eso sí, el precio de Laporte no va a ser bajo, ya que el Manchester City pide una cantidad cercana a los 70 millones de euros. Esta cifra podría verse reducida, pero el club inglés no piensa regalar a su jugador. Y además del ex del Athletic, el Madrid también tiene en agenda a Pau Torres y a Koundé.