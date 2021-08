Khalifah Bin Hamad Al Thani, hermano del Emir de Qatar, ha hecho explotar las redes sociales con sus tweets sobre fútbol. Este mismo publicó una foto de Leo Messi antes de que se hiciera oficial su fichaje y ahora ha publicado una fotografía del argentino junto a Cristiano Ronaldo ambos con la camiseta del PSG.

"Quizás? Maybe? Peut-être?", tituló la foto el hermano del dueño del conjunto parisino. Lo cierto es que el PSG siempre ha mostrado interés en el portugués, pero tras el recién fichaje de Messi ahora la capacidad económica no daría para fichar al atacante.

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

La posibilidad que más acerca a Cristiano al PSG es en el caso de que Mbappé salga al Real Madrid. El conjunto parisino ha negado su venta todo el verano, pero cada vez se aproxima más su final de contrato y se rumorea que están pensando en su salida.

Y no solo eso, porque también publicó un tweet sobre Vinícius Júnior en el que había una foto del brasileño junto al mensaje: "Mira tu teléfono". El Madrid no piensa en la venta de su jugador, al igual que él no piensa en salir del Madrid, pero si su venta ayuda al traspaso de Mbappé el club merengue se lo puede llegar a plantear.