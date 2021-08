El Madrid podría estar interesado el Ilaix Moriba, pero lo esté o no el jugador culé no acabará jugando en el Santiago Bernabéu. Esto se debe a un pacto de no agresión que tienen Barça y Madrid creado hace unos meses por la posible creación de la Superliga.

Madrid, Barcelona y Juventus han reforzado su buena relación y se han comprometido a no mover ficha por ninguno de sus jugadores. A no ser que se trate de una operación beneficiosa para ambos, como iba a ser la cesión de Pjanic, la cual se ve muy complicada.

Lo cierto es que el club blanco sí está interesado en Ilaix Moriba y desde la dirección culé lo saben, pero Florentino y Laporta se dieron la palabra de no intentar ningún fichaje de la plantilla del otro. El proyecto de la Superliga ha hecho que el 'feeling' entre ambos presidentes haya crecido, motivo por el cual el presidente blanco prometió al azulgrana no intentar el fichaje de Ilaix.