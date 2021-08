Pocos días quedan de mercado y la salida de Ilaix Moriba no está nada clara. El jugador ya tiene cerrado un acuerdo con el Leizpig, pero falta una oferta que guste al FC Barcelona que no piensan vender a Ilaix por menos de 15 millones de euros.

El conjunto alemán se niega de momento a ofrecer esa cifra, pero a su vez el jugador se ha obsesionado con esa oferta y está rechazando las otras que le llegan procedentes de la Premier, cosa que no entienden los directivos culés.

Lo cierto es que el Barça no piensa vender a su jugador si no es por tal cifra, y si no lo vende se quedará todo el año en la grada. Lo que quiere mostrar con esto el club culé es que quede como ejemplo para los futuros canteranos del club blaugrana.

Mientras que el Leizpig no pasa de los 8 millones de euros, los otros interesados son el Bayern de Munich, Chelsea y Tottenham, pero el jugador no quiere ir a estos equipos. Y aunque este último se negaba a pagar 15 ´kilos' por un jugador que acaba contrato en un año, ahora se ve que están dispuestos a afrontar el fichaje y habrían ofrecido 15 millones más otros en bonus.

Al futbolista ya se le ha comunicado que si se quiere marchar al Leizpig tendrán que igualar la oferta. Ahora Ilaix también escucha al Tottenham mientras que la tensión entre jugador y club está a punto de explotar. El Barça ha dado hasta este fin de semana para que tomen una decisión y pueden pasar tres cosas. Que el jugador rompa con el Leipzig y se vaya al Tottenham, que el Leipzig iguale la oferta o que todo siga igual e Ilaix se quede en la grada un año.