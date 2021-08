Tras la ya confirmada salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus de Turín al Manchester United, los italianos deben buscar en sustituto para el atacante. Ya han empezado a buscar en el mercado y el principal señalado para ser el sustituto del delantero es Eden Hazard, jugador del Real Madrid.

Hazard no ha acabado de dar el rendimiento que se esperaba en el Madrid y la posible llegada de Mbappé al conjunto blanco hacen posible esta operación. Aún no hay oferta, puesto que lo de Cristiano ha sucedido todo muy rápido, pero tras la pandemia los italianos no tiene mucho dinero y quizá no logren superar las expectativas del club blanco.

De momento, la Juventus lo tienen como una opción, pero tampoco es el elegido. Hazard ha empezado como titular y tiene la idea de seguir, además de que el Real Madrid esperaría recibir gran parte de los 100 millones de euros invertidos hace unos años.

Lo cierto es que el Madrid debe dar salida a varios jugadores, pero tampoco quieren dejar ir a una de sus estrellas, por eso la idea principal de la Juventus es la de pedir una cesión por el atacante.